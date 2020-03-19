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TEM otoyolunda kaza 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce Tem otoyolu Büyük Melen köprüsü mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine gitmekte olan Süleyman Y. idaresinde ki 34 GD 3046 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan Gülizar Y. ve Mehmet Y. yaralandılar. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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