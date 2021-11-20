TEM Otoyolunda kazada 2 araç çarpıştı

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolu Düzce kesimi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Şaban Ş. idaresindeki 06 FM 1204 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile aynı istikamete gitmekte olan Adil K. idaresindeki 06 GD 9023 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki araçta bulunan yolcular Yüksel Ş., Elife K. ve Ahmet Harun K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.