İhlas Haber Ajansı

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TEM otoyolunda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde bir otomobil alev alev yandı.


Olay, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını hemen emniyet şeridine çekerek kontrol etmek istedi. Bu arada otomobil bir anda alev alınca hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alev topuna dönen otomobilde söndürme çalışması yaptı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil hurda yığınına döndü.

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