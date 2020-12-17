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TEM otoyolunda otomobil arazi aracına çarptı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce TEM Otoyolu Yeşil Yayla mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, lüks otomobil önünde seyir halinde olan arazi aracına çarptı.

Kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Düzce TEM Otoyolu Yeşil Yayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Ozan Demirez idaresindeki 06 BFB 076 plakalı Volkswagen marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan Aytekin Yılmaz idaresindeki 16 STG 60 plakalı SsanYong Marka arazi aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile lüks otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kaza bölgesine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arazi aracının sürücüsü Aytekin Yılmaz, ‘Orta şeritte seyir halindeydim. Arkadan bir araç çarptı. Ne olduğunu anlamadım. Orta şeritte bir tur döndüm. Daha sonra bariyerlere çarparak durabildim. Allah'tan arkamdan başka bir araç gelmiyordu' dedi. Kaza nedeni ile tek şeritten sağlanan yol, araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü.

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