TEM Otoyolu'nda tır alev alev yandı

Yangında tırın kupa kısmı hurda yığınına döndü. Yangın, vatandaş kamerasına da yansıdı.

Yangın TEM Otoyolu Büyük Melen Çayı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Ankara istikametine gitmekte olan Şaban Kuş idaresindeki 54 BM 662 plakalı mısır yüklü tırdan duman çıkmaya başladı. Dumanı gören sürücü, tırı hemen yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarı alan Sakarya ve Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı. Yangın söndürüldükten sonra tır bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. Yangın, vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Yangını gören Ali Şahin isimli vatandaş, tırın bir anda yanmaya başladığını, itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.