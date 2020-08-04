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TEM otoyolunda tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

DÜZCE(İHA) – TEM otoyolu Düzce kesiminde hafif ticari araç aynı istikamete giden tıra arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Abdurrahman K. idaresindeki 34 KS 9351 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı istikamete gitmekte olan Tahir Ü. idaresindeki 06 DF 6631 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.

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