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TEM Otoyolu'nda uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce TEM Otoyolu’nda narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce TEM Otoyolu'nda narkotik polisleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu'nda denetim gerçekleştirildi. İlk olarak Düzce Merkez otoyol girişinde 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada, iki parça halinde 175 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İkinci operasyon ise TEM Otoyolu İstanbul istikametinde gerçekleştirildi. 1 şahsın aracında ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar ayrıca çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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