İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM Otoyolunda yoldan çıkan araç ağaca çarparak durdu

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM Otoyolu Sakarya sınırında meydana gelen trafik kazasında lüks araç yoldan çıkarak ağaca çarpıp durdu.

Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza TEM Otoyolu Düzce Sakarya il sınırında öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Fırat T. idaresindeki 34 BHZ 985 plakalı lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak, ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü Fırat T. ile araçta bulunan Yaşar A. ve Kemal A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayı gören vatandaşların aracın hızlı olduğunu, bir anda yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtuğunu söyledi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken araç bulunduğu yerden kurtarıcı yardımı ile çıkartıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.