TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza nedeniyle uzun araç trafiği oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Küçük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Celal G. idaresindeki 34 VU 3468 plakalı araç seğir halindeyken önünde yavaşlayan İbrahim S. idaresindeki 41 NS 871 plakalı araca duramayarak çarptı. Yine aynı istikametteki Mustafa H. idaresindeki 34 BUG 214 plakalı araç Murat S. idaresindeki 34 EET 756 plakalı araç Bilgen G. idaresindeki 38 UU 405 plakalı araç da duramayarak önündeki araca çarpması neticesi 5 araçlı zincirleme, yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kazada 34 VU 3468 plakalı aracın sürücüsü Celal G. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Mine G. ile 41 NS 871 plakalı araç içinde bulunan Esra S. hafif şekilde yaralandı.

Uzun araç konvoyu oluştu

TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazası ardından bayram nedeniyle yoğunluk olan otoyolda uzun araç konvoyu oluştu. Polis ekiplerinin çekici yardımı ile araçları yoldan kaldırmasıyla yol trafiğe tamamen açıldı. Yoldaki araç yoğunluğu kısa bir süre sonra azaldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.