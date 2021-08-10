TEM'de akaryakıt tankeri kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolu Düzce Kesimi Gümüşova rampaları mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Coşkun Ö.'nün kullandığı 41 HY 061 plakalı Mercedes marka kamyona aynı istikamete gitmekte olan Tuncay A'nın kullandığı 18 LD 876 plakalı Ford marka akaryakıt tankeri arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tanker dorsesi hurdaya öndü. Tanker sürücüsü ise hurdaya dönen tankerin dorsesinden hafif yaralı kurtuldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı tanker sürücüsü Tuncay A., Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik uzun süre iki şeritten verilirken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.