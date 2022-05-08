İhlas Haber Ajansı

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TEM'de dönüş yoğunluğu

DÜZCE (İHA) – Ramazan Bayramı’nı memleketlerine geçirip tatili 9 güne çıkartan vatandaşların dönüş yoğunluğu başladı.

DÜZCE (İHA) – Ramazan Bayramı'nı memleketlerine geçirip tatili 9 güne çıkartan vatandaşların dönüş yoğunluğu başladı. TEM otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluştu.


Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların Megakent İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatilini 9 güne çıkartanlar, bugün dönüşe geçti. TEM otoyolu Düzce geçişindeki akıcı yoğunluk havadan görüntülendi. Hem D-100, hem de TEM otoyolunda herhangi bir olumsuzluk oluşmaması açısından polis, jandarma ve karayolları ekipleri tedbirler aldı.

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