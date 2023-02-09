TEM'de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde TEM otoyolu Bolu Dağı kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Osman A. idaresindeki 81 ACE 428 plakalı tıra aynı istikamete gitmekte olan Alaaddin Ö.'nün kullandığı 34 ER 1544 plakalı otobüs yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs içinde bulunan yolcular Yurdagül D., Uğur B., Havva Z., İsmail G. ve Fuat A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra yaralı yolcular, Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yaklaşık yarım saat 2 şeritten verilirken kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden 3 şeritten verilmeye başlandı. Trafik ekipleri yoğun kar yağışında başka kaza olmaması için sürücüleri uyararak trafiği açık tutmaya çalıştı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.