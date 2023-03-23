Düzce Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ve Düzce Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde ‘Temel Afet Eğitimi' gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ve Düzce Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde, gerçekleştirilen ‘Temel Afet Eğitimi' yoğun katılımla tamamlandı.

Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat eğitimci olarak yer alırken, Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile parti teşkilat üyeleri ve kent konseyinin kadın, genç ve çocuk birimlerinin üyeleri de katılım sağladı.

İtfaiye Müdürü Kahraman, Düzce Belediyesi bünyesinde Arama ve Kurtarma Ekibi kurarak görev alacak olan gönüllü personellerin temel arama-kurtarma bilgisi, ilkeleri, yöntemleri ve ekiple beraber çalışma becerileri kazanmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek, ekiplerle beraber tatbikatlara katılmak, kendisine, kentine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek için hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

Düzce Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Furkan Dertli ise çok önemli olduğunu düşündükleri bu eğitim noktasında tüm STK'ların, grupların ve okulların bu eğitimi almalarına öncülük edebileceklerini ifade ederek, kendilerine verdikleri desteklerden ötürü başta teşekkür etti.

Ardından geçilen eğitimde katılımcılara ilk olarak afetlere yönelik nasıl ve ne şekilde hareket edilebileceği konusunda bilgilendirmeye yönelik sunum gerçekleştirildi. Ayrıca, Temel Afet Eğitimine yönelik bilinmesi gerekenler görseller eşliğinde aktarıldı.