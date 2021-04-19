Temel sanat eğitimi proje sunum sergisi online yapıldı

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü Temel Sanat Eğitimi öğrencilerinin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde ders kapsamında ürettikleri birbirinden değerli eserleri sanatseverlerle buluştu. Aldıkları teorik eğitimleri sanatsal yetenekleri ile birleştiren Düzce Üniversitesi öğrencilerinin eserleri düzenlenen sergide ilgi ve beğeni ile takip ediliyor.

Sergide; Bülbül Yıldız, Dilara Yılmaz, Eda Çakır, Gökhan Güneş, Hajizade Rubabakhanim, Hayriye Bıçak, Mahsun Barış Hünerci, Maşite Melek Öztürk, Melis Naz Çelebi, Nilay Çetin ve Nurdan Okur'un eserleri yer alıyor.

“Temel Sanat Eğitimi Proje Sunum Sergisi” 19-26 Nisan 2021 tarihleri arasında https://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresinde ziyaretçilere açık olacak.