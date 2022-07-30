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Temiz bir çevre için sahile indiler 1,5 ton çöp topladılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaz spor okulu ve Kuran kursuna giden öğrenciler temiz bir çevre için sahile girdiler, 1,5 ton plastik, metal ve cam atık topladılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz spor okulu ve Kuran kursuna giden öğrenciler temiz bir çevre için sahile girdiler, 1,5 ton plastik, metal ve cam atık topladılar.


Akçakoca Kaymakamlığı koordinesinde sosyal sorumluluk projesinde Kuran kursu öğrencileri ve yaz spor okulundaki sporculara temiz bir çevre oluşturma bilincine sahip olmak için sahillerde temizlik etkinliği yapıldı. Akçakoca Kaymakamlığı daire amirleri, 350 öğrenci ve sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Çuhallı, Değirmenağzı, Karaburun, Melenağzı ve Çayağzı plajlarında temizlik yapıldı.


Yapılan etkinlik sonucunda yaklaşık 1,5 ton plastik, metal ve cam atıkları toplandı.

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