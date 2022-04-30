Temiz bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekildi

'si üniversite mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

“Sağlıklı Toplum Temiz Çevreyle Başlar” ilkesinden hareketle hayata geçirilen Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'ndeki anlamlı sosyal sorumluluk faaliyeti, bu ay; Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'yle (DÜBİT) birlikte Meslek Yüksekokullarıyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, yollar, yeşil alanlar, duraklar, kampüs çevresi dikkatli ve itinalı bir şekilde temizlenerek toplumsal farkındalık oluşturuldu. “Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliği ile daha temiz bir dünya mümkün mesajı verilerek gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın önemine vurgu yapıldı.