“Temiz Düzce-Temiz Üniversite” tüm birimlerlere yayılıyor

” ilkesinden hareketle Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Temiz Düzce-Temiz Üniversite' etkinliği tüm Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ile Araştırma Merkezlerimiz ve idari birimlerimize yayılarak gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Her ayın son Cuma günü düzenlenen etkinliği Konuralp Yerleşkesinde bu ay, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu gerçekleştirdi. Etkinliğe; İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kılınç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulkadir Allı, İşletme Fakültesi Fakülte Sekreteri Muammer Taylan, Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri Turgay Atayurt, akademik ve idari personeller ile Düzce Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Meslek Yüksekokullarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen ve kamuoyunca takdir edilen etkinlikte, Konuralp kampüsündeki Rektörlük binası, Fen Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi önü ile yollar ve yeşil alanlar dikkatli ve itinalı bir çalışma sonucu daha temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Düzce Üniversitesi, Temiz Düzce-Temiz Üniversite etkinlikleri ile sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam için çevre temizliğine dikkat çekmeye devam ediyor.