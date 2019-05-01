Temiz kampüs ile farkındalık oluşturuyorlar

“Sağlıklı Toplum Temiz Çevreyle Başlar” ilkesinden hareketle hayata geçirilen bu anlamlı sosyal sorumluluk faaliyetini Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde bu ay; Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi gerçekleştirdi. Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünden başlayan etkinlik, Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokullarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte; akademik ve idari personeller ile öğrenciler; yollar, yeşil alanlar, duraklar, spor tesisleri, sosyal tesisler ve kampüs çevresinde dikkatli ve itinalı bir şekilde temizlik faaliyeti gerçekleştirerek Yerleşkeleri daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

“Temiz Üniversite Temiz Düzce” etkinliği ile daha temiz bir dünya mümkün mesajı verilerek toplumsal farkındalık oluşturuldu.