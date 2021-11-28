"Temiz Tuna Temiz Karadeniz" Erasmus projesi başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatör olarak yer aldığı "Temiz Tuna Temiz Karadeniz" Erasmus projesinin ilk hareketliliği Macaristan'ın Budapeşte şehrinde başlatıldı.

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatör olarak yer aldığı "Temiz Tuna Temiz Karadeniz" adlı Erasmus+ projesinin ilk hareketliliği, 2 öğretmen ve 5 öğrencinin katılımıyla Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirildi. Tuna Nehri ve devamında Karadeniz'deki iyi su kalitesinin artırılması amaçlı proje kapsamında öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinliğe Düzce ve Rize'den, Avusturya-Viyana'dan, Romanya-Köstence'den ve Sırbistan-Belgrad'dan ortak okulların öğretmen ve öğrencileri katıldı. Türkiye ve Düzce'nin tanıtıldığı etkinliklerde öğretmen grupları proje değerlendirmelerinde bulundu. Öğrenciler nehir ve deniz kirliliği hakkında afişler hazırlayarak, Tuna Nehri hakkında KAHOOT WEB2 aracında soru cevap etkinliği yaptı. Etkinlik sonunda sertifika töreni gerçekleştirildi.

Projeyle ilgili Budapeşte Atık Su Arıtma ve Geri Dönüşüm tesisi ziyaret edildi. Bu hareketlilik sayesinde öğrenciler ekosistemi tanımaları, su kirliliği çözüm yollarını öğrenmeleri, problem çözme ve olumlu akran ilişkisi ile iletişim becerilerini arttırmaları, öğretmenlerin ise meslektaşlarının eğitim ortamındaki liderlik yönlerini tecrübe ederek mesleki kazanımlar edinmeleri sağlandı.