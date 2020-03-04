Temizlik seferberliği sürüyor

Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün bizzat başlattığı “Temizlik Seferberliği” kampanyası kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ilgili birimlere bağlı ekiplerin iş birliği içinde yürütülen çalışmalar ilkbahar ve hava sıcaklıklarının yükselmesi ile hız kazandı. Bahçeşehir Bağlantı Yolu, D-655 Karayolu, İstanbul Caddesi ile şehir merkezi ve çevresindeki muhtelif caddelerde yürütülen temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında ağaçlar budandı, yollar süpürüldü ve yaya temizlik ekipleri sorumluluk alanlarını temizlemeye devam etti. Çöp konteynerlerinin da düzenli olarak boşaltılması ile günlük olarak hazırlanan çalışma programı çerçevesinde çalışmalar yaşam yoğunluğunun fazla olduğu yerler başta olmak üzere her noktada sürdürülecek.