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Temmuz'da Eriğin fiyatı yüzde 41.44 düştü

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Temmuz ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 15,84 ile tek kişilik yatak olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 41,44 ile Erik oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyatları ve Yurt içi Üretici Fiyatları Endeksi 2019 yılı Temmuz ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde yüzde 1,62 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 1,36 olarak artış gerçekleştiği bildirildi.


Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Temmuz ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 15,84 ile tek kişilik yatak olurken onu, yüzde 15,82 ile yatak bazası, yüzde 12,54 ile bira, 10,70 ile kesme şeker takip etti.


Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 41,44 ile erik olurken onu da, yüzde 33.00 ile karpuz, yüzde 28,57 taze fasulye, yüzde 10,19 ile kuru soğan takip etti.

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