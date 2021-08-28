Tenis kortunda hazırlıklar sürüyor

Taban boyası yapılan kort kısa süre sonra vatandaşların kullanımına açılacağı bildirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcular için çalışmalarını hızlandırdı. Spor alanlarının artırılması için daha önce yapılan binalara ek olarak Bahçeşehir bölgesinde yapımı tamamlanan Kapalı Tenis kortunda da son hazırlıklar yapılmaya başlandı. Kortun taban boyama çalışmalarını yapan ekiplerin çalışmasını tamamlamasının son eksiklikler giderilecek ve vatandaşların kullanımına açılacak.