Tertemiz Düzce için çalışmaya devam

Düzce'de yaz mevsiminin yaklaştığı günlerde çevre temizlik çalışmaları da hızını kesmeden devam ediyor. Akçakoca yolu üzerinde kum ve taş süpürme ile Kalıcı Konutlar Bölgesi ortak kullanım alanları ve çocuk parklarında ot biçme çalışmaları yapıldı. Şehrin dört yanında çok sayıda ekiple yürütülen temizlik ve bakım çalışmaları geçtiğimiz günlerde düzenlenen Bahar Temizliği Kampanyasının devamı olarak nitelendiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada yaşam alanları ile vatandaşların sık bulunduğu mevkilerde temizlik ve bakım çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Öte yandan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de Bahar Temizliği kampanyasının devamlılığının sağlanması konusunda hassas davranıyor. Temizlik çalışmalarını yakından takip eden Başkan Özlü, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için temizliğin önemli bir gereklilik olduğuna vurgu yaparak “Temizlik imandandır diyerek başlattığımız bahar temizliği kampanyamız yaz aylarının yaklaşması ile hızlanarak devam ediyor. Muasır medeniyetler dediğimiz gelişmiş ülkeler, temiz ve düzenli şehirleri ile ünlüdür. Temizliği yaygınlaştırmak ve yaşam tarzı haline getirmek için önce kendi yaşantımızı buna göre şekillendirmeliyiz. Gelecekte yaşadığımız yeri, dünyayı korumak için çocuklarımızdan başlayarak bunu bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu nedenle Düzce Belediyesi olarak şehrin temizliğini en önemli işlerimiz arasına aldık. Bu konuda çok fazla ekiple sahada çalışıyoruz. Düzce önce göze hitap edecek, sonra gönüllere” şeklinde konuştu.