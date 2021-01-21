Tesisatlarınızı dona mahkum etmeyin

-10 ve-19 derece soğuğu gören Düzce'de don olayları vatandaşları mağdur etti. Özellikle gece yaşanan don olaylarında en çok evlerin su ve kombi tesisatları zarar gördü.

Düzce son günlerde özellikle gece saatlerinde -19'lara varan soğukların etkisinde kalmış durumda. Hayatın her alanında soğuk hava ve derecelerde ki büyük düşüş hissedilirken yaşanan don ise evlerin su saatlerini, su ve doğalgaz tesisatlarını dondurdu. Bu don olayı sonrasında su tesisatlarında patlamalar olurken birçok ev susuzluğa mahkum oldu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ise yaptığı hava tahminlerinde kış ayı boyunca don olaylarının sık sık yaşanmaya devam edeceğini belirtiyor. Ancak yaşanacak don olaylarında su saatlerinin, su ve doğalgaz tesisatlarının zarar görmemesi için Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası başkanı Bülent Keser uyarılarda bulundu. Keser, “Özlemle beklediğimiz kar bir geldi pir geldi maalesef. -10'ları gördüğümüz akşamlar oldu. Yaşanan ayaz ile birlikte su kullanıcılarından gelen telefonlardan da baya sorunlar yaşandığını gördük. Saatlerin donduğu, boruların patladığı, arızalar meydana geldiğini öğrendik. Dönem dönem bunlarla alakalı açıklamalarımızda oluyor ama maalesef unutulabiliyor. Şu an birçok insan susuz kalmış durumda. Bu donda insanlar mağdur oldu. En azından bundan sonra insanların mağdur olmaması için yapmaları gerekenleri anlatmaya çalışalım. Demir aksamlı bir su saatinde donan su sayaçlarının altında ateş yakılmaması önemle rica ediyoruz. Çünkü, dışı metal olsa da sayaçların içi plastik aksamdadır. Ateş yakıldığında komple içi erir. Bugün aldığımız telefonların bazılarında da su borularının donduğunu söylüyor vatandaşlar. Pürmüz gibi ateşli cihazlarla açabilir miyiz diye soruyorlar. Kesinlikle pürmüz gibi bir şey kullanmasınlar. Tesisatlarımızın çoğu plastiktir. Pürmüz ile bu borulara ateş tutarsanız, borular erir. Tamamen susuz kalmamıza neden olur. Tesisatın donması durumunda kaynar olmayan sıcak su kullanılması tesisatı açacaktır. Açılmıyorsa tamamen donmuştur. Yumuşamasının beklenmesi gerekiyor. Yine ayaz görünen durumlarda açıkta kalan boruları bir şekilde sarmalarını rica ediyoruz. Zararların daha fazla olmasını engellemek açısından. Donmuş su saatleri nedeniyle evlerinde su yoksa vanalarını bir şekilde kapatsınlar. Çünkü sular açıldığında su basmaları yaşanıp kimsenin zarar görmesini istemeyiz” diye konuştu.

“Tesisatları korumak için mutlaka sarın”

Su ve doğalgaz tesisatlarını soğuk ve dondan korumak için mutlaka sarılması gerektiğini belirten Bülent Keser; “Kombilerde ve tesisatları dondan korumak için ise kombilerin mutlaka kapalı alanlarda olması gerekiyor. Bunu da kombilerini dolapların içine koyarak en iyi yapabilir vatandaşlar. Ayrıca Tesisatları için ise hazır elyaflı borular var. Bu elyaflı borulara tesisatlarını koyabilirler. Ya da bez ile borular ve tesisat sarılarak donmaların önüne geçilebilir” diye konuştu.