Tesislere dinlenmek için giren otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Yavuz Y. idaresindeki BMW marka 34 SG 905 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkiinde bulunan bir tesise dinlenmek için girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halinde bulunan 34 DER 48 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobil içerisindeki vatandaşlar için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Yavuz Y. ve Zehra U. Uzun süren çalışmaların ardından bulundukları yerden çıkartıldı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Yavuz Y. ile birlikte Ayşe Ç., Hayrunisa U., Yıldız U. ve Zehra U. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Zehra U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.