Tezgahın önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

Düzce'de bir pazarcı, tezgahının önünde bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, semt pazarında alışveriş yapan vatandaş, cüzdanını esnaf Mustafa Yarar'ın tezgahının önünde düşürdü. Bir süre sonra tezgahıyla ilgilenen Yarar, yerdeki cüzdanı fark etti. İçi para dolu cüzdanı yerden alan Yarar, sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti.

Duyarlı davranışı dolayısıyla takdir toplayan Mustafa Yarar, "Müşterilerden biri cüzdanını düşürmüş. Cüzdanı açtığımızda içinde yüklü miktarda para olduğunu gördük. Sahibi gelir diye biraz bekledik. Gelen olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdik. İçerisindeki parayı sayıp tutanak ile teslim ettik. Ben ve buradaki bütün pazarcı arkadaşlar kimsenin bir lirasına gözümüz yok. Burada herkes helalinden para yiyor. Bazı müşteriler paralarını düşürüyor, biz ulaştırabildiklerimizi ulaştırıyoruz. Ulaştıramadıklarımızı ise polise veriyoruz onlar da yerlerine ulaştırıyorlar" dedi.

"Pazarcılar, bu memleketin silahsız güvenlik güçleridir"

Müşterilerin pazar alanında sıklıkla cüzdan düşürdüğüne dikkat çeken Sebzeciler ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, "Mustafa ağabeyimiz 20 yıldan beri odamıza kayıtlı. Kendisi tezgahın önünde bir cüzdan buldu. Sahibi gelmeyince zabıta ekiplerine haber verip, emniyetin gelmesini sağlıyor. Polisler geldi parayı teslim aldı. Pazarcılar, bu memleketin silahsız güvenlik güçleridir. Burası eski usullerin, eski dengelerin hala daha iç içe olduğu bir yer. Yaklaşık 1 ay önce kalıcı konutlar pazaryerinde de benzeri bir olay oldu. 10 bin lira bulmuştuk, bir teyzemizin parasıydı. Eski usul olarak peçeteye sarılı bir paraydı. Arkadaşlar çöp olarak görüp atabilirlerdi. Sağ olsun kontrol edip teyzemize ilettik. Biz bize yakışanı, pazarcıya yakışanı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.