TFF 2. Lig: Düzcespor: 0 - 24 Erzincanspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Düzcespor, evinde 24 Erzincanspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Düzce 18 Temmuz Şehit
Hakemler: Yakup Özhan, Sefa Özcan, Çağrı Yıldırım
Düzcespor: Ersin Aydın, Doğan Can Otman, Emre Keleşoğlu (Samet Eker dk. 85 ?), M. Rıdvan Özdemir, Yasin Ozan (Timur Kosavalı dk. 70 ?), Mehmet Özdıraz (Çınar Tarhan dk. 85 ?), Kerem Kaya, Eren Karadağ (Emre Gündoğdu dk. 60), Savaş Polat, M. Talip Pazarlı, Altarhan Hidayetoğlu
24 Erzincanspor: Umut Kaya, Yunus Emre Çakır (Ömer Esenkaya dk. 51 ?, Birhan Vatansever dk. 72 ?), Ali Yavuz Kol, Samed Karakoç, Mete Sevinç, Maksut Taşkıran, Sefa Narin, Canberk Dilaver, Yasin Dülger (Yücel Candemir dk. 85 ?), Enes Yılmaz (İbrahim Köse dk. 85 ?), Mustafa Batuhan Altıntaş
Goller: Samet Karakoç (dk. 51), Yasin Dülger (dk. 80) (24 Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Savaş Polat, Yasin Ozan (Düzcespor), Sefa Narin (24 Erzincanspor )