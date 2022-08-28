TFF 2. Lig: Düzcespor: 3 - Ankaraspor: 1

TFF 2.
Lig'de sezonun ilk maçında Düzcespor, evinde Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Düzce 18 Temmuz Şehir
Hakemler: M. Ali Özer, Anıl Küçükkaraca, Mehmet Özer
Düzcespor: Ersin Aydın, Doğan Otman (Osman Boz dk. 86 ?), Kerem Kaya, Erçin Ilgaz, Talip Pazarlı, Emre Keleşoğlu (Berkehan Biçer dk. 86 ?), Rıdvan Özdemir (Hasan Küççük dk. 71), Mehmet Özdıraz, Çınar Tarhan (Samet Eker dk. 62) Altar Hidayetoğlu, Yasin Ozan (Timur Kosavalı dk. 71)
Ankaraspor: Burak Çapkınoğlu, Muharrem Doğan (Ramazan Demir dk. 82 ?), Gökhan Kurumuş, Fatih Kızılkaya, Batuhan Tur (Mehmet Tarlabölen dk. 82 ?), Recep Yemişçi, Sedat Cengiz, Doğukan Efe, Erdal Öztürk (Yusuf Koşal dk. 69 ?), Doğukan İnci (İlhami Nas dk. 56), Bahattin Köse
Goller: Yasin Ozan (dk. 4), Kerem Kaya (dk. 47), Mehmet Özdıran (dk. 61 pen.) (Düzcespor), Recep Yemişçi (dk. 11) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: Erçin Ilgaz, Kerem Kaya (Düzcespor) Doğukan Efe (Ankaraspor)