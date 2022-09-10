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TFF 2. Lig: Düzcespor: 3 - Bayburt ÖİS: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Düzcespor, evinde Bayburt Özel İdare Spor'u 3-0 mağlup etti.



Stat: Düzce 18 Temmuz Şehit


Hakemler: Ahmet Ecevit, Hüseyin Can, Harun Terin


Düzcespor: Ersin Aydın, Doğan Can Otman, Emre Keleşoğlu, M. Rıdvan Özdemir (Çınar Tarhan dk. 62) Yasin Ozan (Emre Gündoğdu dk. 77), Mehmet Özdıraz, Kerem Kaya, Eren Karadağ (Timur Kosavalı dk. 62), Savaş Polat, M. Talip Pazarlı (Hasan Küççük dk. 83 ?), Altarhan Hidayetoğlu (Samet Eker dk. 77)


Bayburt Özel İdare Spor: Yunus Emre Kırdal, Burak Bozbey, Hüseyin Cihan Avcu (Selim Asal dk. 70 ?), Ramazan Övüç (Efe Lorenzo Deniz dk. 90 ?), Ali Ateş (Talha Erdoğan dk. 57), Emin Kaan Arslan, Ramazan Efecan Gülerce, Pekin Köşnek (Tuncay Kılıç dk. 46), Kubilay Eren Şahin, Cumhur Yılmaztürk (Yüksel Şişman dk. 70 ?), Cevat Kuy


Goller: Yasin Ozan (dk. 27), Mehmet Özdıraz (dk. 41) Timur Kosavalı (dk. 85) (Düzcespor)


Sarı Kartlar: Eren Karadağ, Kerem Kaya, Savaş Polat (Düzcespor), Ramazan Övüç, Burak Bozbey (Bayburt Özel İdare Spor)

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