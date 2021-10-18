Tıbbi aromatik bitkiler toprakla buluşmaya başladı

Faruk Özlü proje alanında Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğinde hazırlanan ve Formlife ile Beltur A.Ş.'nin iştirakçi olduğu Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi çalışmaları devam ediyor.

Tarımsal Kalkınma Merkezi Projesi Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirme çalışmaları, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün sıkı takibi altında çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde toprak analizi yapılmasının ardından arazi sürüm işlemine başlanan, adaçayı, biberiye ve kekik fidelerinin araziyle buluşması sağlanan bölgede incelemelerde bulunan Başkan Özlü, Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Düzce'yi tıbbi aromatik bitki yetiştirme merkezi haline getireceğiz”

Arazinin genelinde toprak yapısından bitki çeşitliliğine kadar detaylı inceleme gerçekleştiren Başkan Özlü, 60 dönüm üzerinde uygulanan proje sayesinde birçok bitkinin yetiştirileceğini söyledi. Başkan Özlü proje ile ilgili şu bilgileri paylaştı; “Tıbbi adaçayı, melisa, nane, tıbbi kekik, safran, salep ve biberiye bitkilerinin yetiştirileceği alan sosyal sorumluluk ve nitelikli ürünler yetiştirerek Düzce'mize katma değer oluşturmak amacıyla Belediyemiz tarafından başlattığı proje tüm hızıyla sürüyor. Fidanlarımız toprakla buluşmaya devam ediyor. Tüm Düzce'ye adaçayı içireceğiz. Şehrimize katma değer sağlamak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Düzce'yi tıbbi aromatik bitki yetiştirme merkezi haline getireceğiz. Her şeyin en iyisine layık olduğunu bildiğimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti, en hızlı ve en kaliteli şekilde ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kapsamında sürdürdüğümüz bu çalışma, belediye olarak tarımsal manada neler yapabileceklerimizin de küçük bir göstergesi olacak” dedi.

Başkan Özlü, ziyareti esnasında ekim işlemlerini gerçekleştiren personelle de bir araya gelerek, çalışmalarından ötürü teşekkür etti.