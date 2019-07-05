Tıbbi bitki yetiştirilmesi için imzalar atıldı

Sözleşmeye; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü adına ise Bölge Müdürü Hasan Keskin imza attı.

İmzalanan protokol ile Düzce ve Bolu bölgesinde, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait alanlarda tıbbi bitki yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bölge halkına ait ekim alanlarında tıbbi bitki yetiştirilmesi için bölge halkına hem Düzce Üniversitesi, hem de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fide temin edilmesi, ürün ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı süreçlerinde bölge halkına iş birliği içinde eğitim verilmesi ve destek sağlanması planlanıyor. İmzalanan sözleşme ile ayrıca ülkemize, yurtdışından ithal edilen tıbbi bitkilerin yerli imkanlarla yetiştirilmesi konusunda da iş birliği yürütülecek.