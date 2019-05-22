Tıbbi bitkiler kampında faydalı bilgiler ve güzel dostluklar paylaşıldı

Tıbbi bitkiler hakkında söyleşiler, bitki çayları, ücretsiz eğitimler, ikramlar, müzik, fide dikimleri, atölye çalışmaları, Aydınpınar şelaleleri etrafında doğada yetişen yenilebilir bitkileri tanıma yürüyüşleri ve çekilişlerin olduğu organizasyona ülkemizin çeşitli illerinden gelen 120 doğasever katıldı.

Kampın ilk gününde; Doğal Krem Yapım Atölyesi, Ebru Atölyesi, Sabun Yapım Atölyesi, Çocuklar İçin Tohum Topları Yapımı ve Tıbbi Çaylar Yapım Atölyesi çalışmaları alanında uzman konuklar tarafından gerçekleştirildi. Eğitimlerde katılımcılar, evde yapabilecekleri kozmetik ürünler hakkında da bilgi edindi.

Etkinliğin ikinci günü, güne başlama yogasıyla başladı. Sonrasında Tıbbi Bitkiler Uzmanı Mehmet Ali Altıokka ve Sevil Gülsoy önderliğinde doğada yenilebilir bitkileri tanıma yürüyüşüyle devam etti. Etkinlikte, Doğadakichef toplanılan bitkilerden yemek, Tıbbi Bitkiler Teknikeri Gökhan Kotucu katılımcılara lohusa şerbeti yaparak ikram etti. Ayrıca Tıbbi Bitkiler Salatası ve Çiçek Salataları yapılarak hep birlikte bu lezzetler tadıldı.

Tıbbi Bitkiler Kampında güzel dostluklar, harika fotoğraflar ve güzel bilgilerle doğaseverler kamp programını tamamladı.