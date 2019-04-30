Tıbbi ve aromatik bitkiler ilgi görüyor

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve NatureFix firmasının "Geleneksel Tıpta Kalite ve Standardizasyon" çalışmalarının yürütüldüğü çiftlikte iki gün süresince; İstanbul, İzmir ve çevre illerden gelen katılımcılarla birlikte ‘'Uygulamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği” eğitimi gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde görev yapan Uzm. Mehmet Ali Altıokka, Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. M. Fatih Çakır ve Uzm. Sevil Gülsoy'un yürüttüğü bu organizasyonda, “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Yöntemleri”, “Üretim Öncesi Toprak Hazırlığı ve Bakım işlemleri”, “Hasat ve Kurutma İşlemleri” ve “Muhafazada Dikkat Edilmesi Gereken İşlemler” konu başlıklarında sunumlar yapıldı.

Eğitimin ikinci gününde ise “İklim Çeşitleri ve Üretime Etkileri”, “Bitkilerde Görülen Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Yöntemleri”, “Bitkileri Ürüne Dönüştürme” üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimin son aşamasında “Bitkiler Nasıl Ürüne Dönüşür?”, “Satış ve Pazarlaması Nasıl Yapılır?” soruları eşliğinde katılımcılara daha detaylı bilgiler sunuldu. Eğitimde ayrıca katılımcılarla birlikte doğa yürüyüşü yapılarak, yürüyüş esnasında doğada tüketilebilir bitkiler ve uçucu yağ üretimi yapılan cihazlar da gösterildi.

Eğitimde; özellikle 1990'lı yıllardan sonra, tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım alanlarının oluşmasının, doğal ürünlere olan talebin artmasına ve bu bitkilerin öneminin ve ticari hacminin her geçen gün genişlediğine dikkat çekildi. Türkiye'nin coğrafi konumu, iklimi ve tarımsal potansiyeli gibi özelliklerinden dolayı tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine oldukça elverişli bir yapıya sahip olduğu ifade edilerek, Üniversitemizin yapmış olduğu çalışmaların, bölgede farklı bitkilerin de yetiştirilebileceğini ve yüksek verim sağlanabileceğini gösterdiği belirtildi.

Bu çalışmaların dışında düzenlenen tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili eğitimlerin, çiftçilere ve girişimcilere tanıtılmasının, üretim alanlarının ve ekonomik kazancın artmasına da fayda sağlayacağı vurgulandı.

Eğitim sonunda katılımcılar, eğitimden memnun olduklarını, bu eğitimlerin uygulamalı olmasının daha çok fayda sağladığını ve bu eğitimlerin devam ettirilmesi gerektiğini ifade ettiler.