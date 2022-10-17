Ticaret Borsası Başkanı Karslıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı

Karslıoğlu, seçimde iki liste yarışacağını belirterek, "Adil bir seçim olacağı inancıyla aday arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 25 yıldır Düzce Ticaret Borsasının Yönetim Kurulu Başkanı olduğuna dikkat çeken Karslıoğlu, "Düzce Ticaret Borsası yeni bir seçim dönemini yaşamaktadır. Gelecek dönem borsayı yönetecek anlayışın belirleneceği bu seçimlerde borsamız üyeleri kendileri için en doğru olan kararı vereceklerdir. Bundan en ufak bir şüphemizin olmadığını belirtmek isterim. Düzce Ticaret Borsasını bugünlere taşıyan, geçmişte ve bu güne dek görev alan tüm yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Borsanın, 1994 yılında kiralık bir ofiste, sıfır bütçeyle ve iki personelle faaliyete başladığını anlatan Karslıoğlu, "Borsamız bugün 40 dönüm arazisi, modern binası ve 16 personelle faaliyet sürdürmektedir. Kurumsal bir yapıya kavuşturulan borsamız üyelerimize en kaliteli ve hızlı hizmeti sunmak üzere organizasyonunu geliştirmiş ve geliştirmektedir. TOBB tarafından akredite edilmiş borsalardan biriyiz" ifadelerini kullandı.

"Kişisel bir menfaatimizin olması mümkün değildir"

Nurettin Karslıoğlu, borsa üyelerinin sorunlarını her zaman yetkili mercilere taşıdıklarını ve çözümü konusunda öneriler sunduklarını kaydetti. Üyelere hizmet konusunda ve üyelerin talep ve isteklerine her çerçevede çözümler üretildiğini vurgulayan, Düzce Ticaret Borsası'nın belediye ve İl Özel İdare gibi hizmet veremeyeceğinin altını çizen Karslıoğlu, "İlgili yasadaki tanımıyla kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur. Borsa hizmet sınırları içerisinde bulunan yerlerde mevcut üretici ve tüccarların ürünlerinin tescil ve ilanı ile görevlidir. Kaynaklarının nasıl harcanacağına ilişkin mevzuatın dışına çıkılması ve keyfi olarak kaynakların kullanılması mümkün değildir. Görev yaptığımız zaman dilimi içerisinde hesap veremediğimiz bir konu olmamıştır. Bizler TOBB ile iyi ilişkiler içerisinde olan hatta üst kurullarda görev alan Düzce Ticaret Borsası Yöneticileri olarak Düzce'nin temsili adına görevler alan çalışan hizmet üreten yöneticileriz. Kişisel bir menfaatimizin olması mümkün değildir. Borsalarda yöneticilik gönüllülük işidir, Yöneticiler kendi zamanlarından ve yaşamlarından ödün verirler" diye konuştu.