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Ticaret Sicili Tescil İlanları aynı gün yayınlanacak

DÜZCE (İHA) – Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile çalışması tamamlanan “Ticaret Sicili İlanların elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne gönderilmesi ve aynı gün içinde yayınlanması” işlemlerinin altyapı çalışmalarını tamamlayarak, uygulamaya başladıklarını söyledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile çalışması tamamlanan “Ticaret Sicili İlanların elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne gönderilmesi ve aynı gün içinde yayınlanması” işlemlerinin altyapı çalışmalarını tamamlayarak, uygulamaya başladıklarını söyledi.


Oda hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Şahin, “Daha önce Ticaret Sicili Müdürlüklerinde tescil edilen işlemler 1 hafta sonra Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ediliyordu. Yeni uygulama ile Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden tescil edilen kuruluş ve değişiklik işlemlerinin büyük kısmı elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü'ne göndererek, aynı gün içerisinde gazetede yayınlanması sağlanmış oldu. En önemli vizyonlarımızdan biri olan dijitalleşme yolunda bakanlığımız, TOBB ve odamız tarafından atılan bu önemli adımın üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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