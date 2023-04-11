TIMSS araştırması katılacak okullara inceleme

DÜZCE(İHA) – Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) katılacak Düzce'de okullar incelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Tamer kırbaç ile birlikte Düzce'de 2023 Uluslararası TIMSS Araştırmasına katılacak olan okulları ziyaret ederek çalışmalar hakkında incelemelerde bulundular.

TIMSS NEDİR?

Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırması. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA'nın bir projesi 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanıyor ve 4 yılda bir yapılıyor.