Tıp öğrencileri Antik Kenti temizledi

Batı Karadeniz'in tek antik kenti olan Konuralp çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdular. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Öğrenci birliği üyeleri büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Eğitim gördükleri bölgede görüntü kirliliğine neden olan çöpleri tek tek topladılar.

Düzce Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Tevfikhan Akbulut, Birliğin Türkiye çapında gerçekleştirdiği Çevre Temizlik Projesini Düzce'de Konuralp'te gerçekleştirerek farkındalık oluşturduklarını söyledi. Akbulut, “Konuralp Antik Kenti uygun görerek çevre temizliği yaptık. Böylece turistik, tarihi ve kültürel değeri olan alanları seçerek ziyarete gelen halkımıza çevre temizliği ve öneminin mesajını vermek için farkındalık oluşturduk” dedi.