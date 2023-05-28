Tır köprüye çarptı, 8 araç hasar gördü

Köprünün bir kısmı parçalanıp yola saçıldı. 8 araç hasar gördü.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce Büyükaçma köyü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Kocaeli'ne beton trafo taşıyan H.D. idaresindeki 06 DNK 987 plakalı tır, İstanbul istikametine seyir halinde iken 13 nolu köprüye çarptı. Köprünün bir kısmı hasar görürken beton bloklar yola saçıldı. Beton blokları fark etmeyen 8 araç ise hasar gördü. Yoldaki beton blokların kaldırılması için trafik geçici olarak kapatılarak yol temizlendi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.