İhlas Haber Ajansı

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Tır makasladı, yol trafiğe kapandı

Düzce D-655 Karayolunda tırdan düşen trafo yolu trafiğe kapattı.

Asfalt zeminde derin çukurların oluştuğu yol 3 saat trafiğe kapalı kaldı.


Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolunda öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan Adem Y. idaresindeki 67 SN 892 plakalı trafo yüklü tır, şifalı su mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Tırın dorsesinde bulunan trafoda yere düştü. Yere düşen trafo asfalt zeminde derin çukurlar oluştururken, trafik tamamen durdu. Karayolları ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile yol tek şeritten trafiğe açıldı.

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