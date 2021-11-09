İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tırı dorse ile birlikte çaldılar, kısa sürede yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Konuralp bölgesinde tır ve dorsesini çalan hırsızlar fazla kaçamadan yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesinde tır ve dorsesini çalan hırsızlar fazla kaçamadan yakalandı.


Olay akşam saatlerinde Konuralp Şekerpınar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2013 model Scania marka tırını evinin önünde göremeyen araç sahibi durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yapılan çalışmalarda tırın Konuralp merkezinden seyir halinde olduğu tespit edildi. Tırın önünü kesen ekipler tır içerisinde R. S. ve M. Z.'yi kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet silah, 5 adet mermi ele geçirildi. İfadelerinde uyuşturucu madde kullandığını belirten şahıslar yapılan tahkikatın ardından adli makamlara sevk edildiler. Çalınan tır ve dorse ise sahibine teslim edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.