T?rla otomobil ?arp??t? 2 ki?i yaraland?

Kaza, gece saatlerinde Ak?akoca Karasu ?evre yolu ?zerinde meydana geldi. Sakarya'dan Zonguldak istikametine gitmekte olan 54 PF 364 plakal? t?r, ?evreyolunda seyreden pat pat tabir edilen tar?m arac?na ?arpmamak i?in fren yaparak direksiyon kontrol?n? kaybettikten sonra, kar?? y?nden gelen Nurettin Temizer (64) idaresindeki 54 PL 858 plakal? ara?la ?arp??t?. ?arp??mada otomobil s?r?c?s? ile ara?ta bulunan 1 ki?i yaraland?. Yaral?lar 112 sa?l?k ekipleri taraf?ndan D?zce'de bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi alt?na al?nd?lar. Kaza ile ilgili inceleme ba?lat?ld?.