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TMSF'ye devrolan araçları sattıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Düzce’de FETÖ soruşturması kapsamında el konularak TMSF’ye devrolan iş yerine ait araçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü Düzce’de adliyeye sevk edildi.

Düzce'de FETÖ soruşturması kapsamında el konularak TMSF'ye devrolan iş yerine ait araçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü Düzce'de adliyeye sevk edildi. Korona virüs teşhisi konulan bir kişi ise karantinası dolduktan sonra sevk edilecek.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye devrolan iş yerinin içinde bulunan araçların çalınarak satıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü suçüstü olmak üzere 4 şahıs yakalandı.


Operasyon kapsamında yakalanan F. I., E. Y., A. B. ve S. D. emniyette yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiler. Yapılan sağlık kontrollerinde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan S. D. karantinaya gönderildi.

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