TOBB Akçakoca'ya okul yaptıracak

Mehmet Pazvant, TOBB Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlunun yıllar önce Akçakoca'ya geldiğinde kendisinden bir okul yapılması yönünde istekte bulunduklarını ve yapılan çeşitli uğraşlar sonucunda okul yapılması yönünde çalışmaların sona erdiğini açıkladı. Pazvant, Okulun Çuhallı çarşısında Eski Süha Güven okulunun olduğu alanda yapılacağını tüm projelerin tamamlandığını belirterek "TOBB Başkanımız sözünü tuttu.Ancak bu çalışmada çok uğraş verdik. Tüm ekibimiz kendilerinden ricalarda bulunduk. Uzun süre çalışmalarımızın sonunda mutlu sona ulaştık. İlçemize 12 derslik bir okul yapacağız. Bütçemiz var, çok yakında ihale edilip çalışmalar hızlanacak. Tüm Akçakocalı hemşerilerimize hayırlı olsun'' diye konuştu.