TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Özlü'yü ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

Kocaeli'de TOGG ortak girişimi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında yapılan yerli otomobilin meteorolojik duruma göre sürücü yönlendirme protokol töreninin ardından Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce'de mola vererek, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Başkan Özlü, yerli otomobilin hayata geçmesinde ilk girişimi yapan isimlerden biri olmuştu. Hisarcıklıoğlu, yapılan protokol ile ilgili Faruk Özlü'ye bilgiler verdi.

Ziyarette, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'te yer aldı.