TÖHOB'dan Başkan Özlü'ye teşekkür

Faruk Özlü'ye teşekkür ziyaretinde bulundular.

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Akbaba, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Soydaş, Başkan Özlü'ye toplu taşımada örnek bir model ortaya koymaları nedeniyle teşekkür ederek hediye verdi. Faruk Özlü'de hediye vererek ziyaretten dolayı memnun kaldığını söyledi.