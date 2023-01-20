Tomruk yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde tomruk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi devrildi. Kamyonda bulunan tomruklar yola savruldu.

Kaza, sabah saatlerinde Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu istikametinden İstanbul İstikametine giden Satılmış Y.'nin kullandığı 34 JF 4595 plakalı kamyon Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi, yol kenarında bulunan yağmursuyu kanalına devrildi. Kaza sırasında kamyonun kasasında bulunan tomruklar yola savruldu. Kamyon ve yola savrulan tomrukların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazada kamyon sürücüsü Satılmış Y. ile kamyonda yolcu olarak bulunan Hikmet Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar Atatürk Devlet Hastane'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.