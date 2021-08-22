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Toplu sünnet şöleni sonrasında fidanlar toprakla buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de gerçekleştirilen toplu sünnet şöleni sonrasında sünnet olan çocuklar için program düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen toplu sünnet şöleni sonrasında sünnet olan çocuklar için program düzenledi. Program sonrasında her bir çocuk için fidanlar toprakla buluşturuldu.


Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ilgili kuruluşların destekleriyle sünnet şöleni düzenlendi. Gölyaka Kültür Parkta gerçekleştirilen programa, Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri katılım sağladı. İlçedeki maddi durumu olmayan ailelerin çocuklarına özel yapılan şölen sonrasında sünnet olan her bir çocuk adına Gölyaka Kültür Park'a fidanlar dikildi. Çocuklarla birlikte fidan dikimi gerçekleştiren Vali Atay, çocuklara da hediyeler verdi.

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