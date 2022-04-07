Toplu taşıma güzergah değerlendirmesi yapıldı

Düzce'de şehir içi, ilçeler arası ve ilçelerde toplu taşıma araçlarının güzergahları ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Vali Atay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş ve Belediye Başkan yardımcısı Hasan Günden katılım sağladı. Toplantıda Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Alay Komutanlığı Trafik ekiplerince toplantıda güzergahlar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.