İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Hecinler köyünde sürdürülen çalışmalar sırasında bir işçi toprak altında kaldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Hecinler köyünde sürdürülen çalışmalar sırasında bir işçi toprak altında kaldı. Yaralanan işçi üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Düzce ili katı atık bertaraf tesisi inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı. Hecinler köyünde Düzce ili katı atık bertaraf tesisi alanında iş makineleriyle yürütülen çalışmada toprak kayması sonucu Adem Ö. isimli işçi kısmen toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Düzce İtfaiyesi, AFAD ekipleri, sağlık görevlileri ve jandarma gönderildi. Belden aşağısı toprak altında kalan işçi Adem Ö. yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.