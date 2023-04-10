Toprak verimliliği, toprak canlıları ve toprak kalitesi konuşuldu

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık'ın yönetiminde gerçekleştirilen programda; Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), Toprak Bölüm Başkanı Dr. Filiz Öktüren Asri ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bitki Besleme ve Toprak Birimi'nden Dr. Özgür Ateş, toprak verimliliği, toprak canlıları ve toprak kalitesi konularında detaylı bilgiler aktardı.

Toprak verimliliği konusu altında toprak tanımı ile sunumuna başlayan Dr. Asri, toprağın önemine, toprağın oluşmasını sağlayan kayaçlara, toprağın oluşumunda etkili olan faktörlere, toprağın oluşum sürecine, toprağın bileşenlerine, toprağın yapısına ve toprağın özelliklerine değindi.

Asri, verimlilik analizleri için toprak örneğinin nasıl alınması gerektiği konusuna vurgu yaparak, Enstitü bünyesinde arazilerde gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler paylaştı.

Toprak Canlıları ve Toprak Kalitesi konusuyla ilgili bir sunum gerçekleştiren Dr. Özgür Ateş ise, toprak tanımına, toprak canlılarının genel olarak sınıflandırılmasına, toprakta bulunan bakterilere, mantarlara, edafon ve toprak kalitesine, azot fiksasyonuna, bakteriyal oksin üretimine, siderofora, fosfat çözünürlüğüne, mikoriza ve protislere yapmış olduğu sunumda yer verdi.

Ateş, elimizdeki kaynakların yanlış tüketildiğini, suyun bilinçsiz kullanıldığını, zaten az olan verimli topraklarımıza binaların dikildiğini söyleyerek, bu durumun oluşturduğu kuraklık riskine vurgu yaptı. Son olarak gençlere, sadece okulda alınan eğitimin yeterli olmadığını, eğitimin sonu olmadığı için kendilerini ömürleri boyunca eğitime adamalarını, yetkin bireyler olmaya çalışmalarını ve başarılı olmak için kesinlikle sevdikleri işi yapmalarını söyledi.

Üreticiler tarafından yaptırılan toprak analizleri sonuçlarının raporlanarak üreticiye verilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık ise, bazı yerlerin bu işi yapmadığını ve bu durumun çok büyük bir hata olduğunu söyleyerek, konu hakkında konukların görüşlerini aldı.

Program, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu.